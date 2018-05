FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERNEUT RICHTUNG 13 000 PUNKTE - Der Dax wird am Mittwoch voraussichtlich einen weiteren Anlauf auf die 13 000-Punkte-Marke nehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,18 Prozent höher bei 12 993 Punkten. Dabei steht das Barometer weiterhin im Spannungsfeld zwischen zuletzt gestiegenen US-Renditen auf der einen Seite und einem wieder nachgebenden Euro auf der anderen Seite. In der Bilanzsaison ist nach dem heißen Vortag die Luft erst einmal raus.

USA: - DOW BEENDET GEWINNSERIE - Eine achttägige Gewinnserie ist am Dienstag an der Wall Street gerissen. Geprägt von einem Renditeanstieg am Anleihemarkt fiel der Dow Jones Industrial um 0,78 Prozent auf 24 706,41 Punkte, nachdem ihn sein zuletzt guter Lauf am Vortag bei knapp 25 000 Zählern an seinen höchsten Stand seit etwa zwei Monaten herangeführt hatte. Auf Jahressicht steht der Leitindex nun wieder denkbar knapp im Minus - vor allem wegen seines Kursrutsches von Anfang Februar.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch überwiegend moderate Verluste erlitten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 0,36 Prozent ein. Hongkongs Leitindex Hang Seng stand ebenfalls leicht unter Abgabedruck und auch der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland sank zuletzt um 0,29 Prozent. Damit blieb eine deutliche Reaktion der Märkte auf die Absage der Gespräche Nordkoreas mit dem Süden aus.

DAX 12.970,04 -0,06%

XDAX 13.000,24 0,22%

EuroSTOXX 50 3.564,29 -0,04%

Stoxx50 3.138,65 0,07%

DJIA 24.706,41 -0,78%

S&P 500 2.711,45 -0,68%

NASDAQ 100 6.888,54 -1,09%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,85 -0,27%

Bund-Future Settlement 157,76 0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1832 -0,05%

USD/Yen 110,26 -0,08%

Euro/Yen 130,46 -0,13%°

ROHÖL:

Brent 78,23 -0,20 USD

WTI 71,08 -0,24 USD°

