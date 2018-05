Wirecard AG: Kraftvoller Start im neuen Geschäftsjahr DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Wirecard AG: Kraftvoller Start im neuen Geschäftsjahr 16.05.2018 / 07:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 16. Mai 2018 Quartalsmitteilung 1. Quartal 2018 Wirecard AG: Kraftvoller Start im neuen Geschäftsjahr - Anstieg Transaktionsvolumen Q1/18 um 55,7 Prozent - Konzern-Umsatz um 52,9 Prozent erhöht - Anstieg EBITDA um 38,2 Prozent - Anstieg Nettoergebnis um 46,1 Prozent - EBITDA 2018 Guidance bestätigt Aschheim (München). Die Wirecard AG konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 eine kraftvolle Entwicklung verzeichnen. Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen hat sich im ersten Quartal 2018 um 55,7 Prozent auf EUR 26,7 Mrd. erhöht (Q1/2017: EUR 17,2 Mrd.). Die Umsatzerlöse im Konzern stiegen im ersten Quartal 2018 um 52,9 Prozent auf EUR 420,4 Mio. (Q1/2017: EUR 274,9 Mio.). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich um 38,2 Prozent auf EUR 112,3 Mio. erhöht (Q1/2017: EUR 81,3 Mio.). Im Berichtsquartal stieg das Ergebnis nach Steuern um 46,1 Prozent auf EUR 70,8 Mio. (Q1/2017: EUR 48,5 Mio.). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (bereinigt) belief sich auf EUR 87,4 Mio. (Q1/2017: EUR 64,8 Mio.). Der Free-Cashflow stieg auf EUR 71,7 Mio. (Q1/2017: EUR 49,7 Mio.). Wirecard CEO Dr. Markus Braun sagt: "Digitalisierung steht in vielen Branchen erst ganz am Anfang und nimmt weltweit an Geschwindigkeit zu. Mit ihrer Innovationsführerschaft bei der Digitalisierung von Zahlungsprozessen nimmt die Wirecard AG eine ideale Wettbewerbsposition ein, um von dem globalen Trend zur Digitalisierung zu profitieren." Der Vorstand erwartet für das erste Halbjahr sowie den weiteren Verlauf des Jahres 2018 eine anhaltend sehr gute Geschäftsentwicklung. Der Vorstand bestätigt seine zum 12. April 2018 angehobene EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 zwischen EUR Mio. 520 und EUR Mio. 545. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2018 steht auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung: ir.wirecard.de/finanzberichte Fotos: wirecard.de/newsroom/imagefinder/ Wirecard Mdienkontakt: Iris Stöckl VP Corp. Comm./IR Tel.: +49 (0) 89-4424-1424 e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com http://www.wirecard.de ISIN DE0007472060 Reuters: WDI.GDE Bloomberg: WDI GY Über Wirecard: Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Wirecard AG Einsteinring 35 85609 Aschheim b. München Deutschland Telefon: +49 (0)89-4424 1400 Fax: +49 (0)89-4424 1500 E-Mail: ir@wirecard.com Internet: www.wirecard.com ISIN: DE0007472060 WKN: 747206 Indizes: TecDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 686333 16.05.2018

