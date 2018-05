Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktie der Commerzbank nach Zahlen von 9,20 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcell Houben erinnerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an den 2016 ausgegebenen Strategie- und Kostensenkungsplan 4.0 der Bank und sieht erhebliche Risiken. Wegen des harten Wettbewerbs in Deutschland und weiter geringer Zinsen dürften zudem die Margen stärker sinken und zu deutlich geringeren als vom Konsens erwarteten Erträgen führen./ck/la

Datum der Analyse: 16.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001

AXC0056 2018-05-16/07:38