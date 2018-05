Eine amerikanisch-südkoreanische Militärübung nimmt Nordkorea zum Anlass, das geplante Gipfeltreffen mit den USA infrage zu stellen. Die Marktreaktionen.

Ostasiens Politiker, Diplomaten und Anleger wurden früh am Morgen durch eine unerwartete Drohung Nordkoreas aufgeschreckt. Mitten in der Nacht hatte Nordkoreas Regierung über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA wegen eines Militärmanövers der USA und Südkoreas nicht nur die für Mittwochfrüh geplanten Gespräche mit Südkorea abgesagt. Sie stellte auch den geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Führer Kim Jong Un infrage.

Doch während in der Welt der Diplomatie Hektik ausbrach, blieben die Anleger in Asien recht gelassen. Sowohl in Japan, Südkorea und China eröffneten die Märkte nur etwas niedriger als am Vortag. In Japan sank der Nikkei-225-Aktienpreisdurchschnitt bis zur Mittagspause um nur 0,4 Prozent Prozent auf 22.731 Yen.

Der Topix-Index der Tokioter Börse gab nur 0,2 Prozent nach und zählte 1801,98 Punkten. Und selbst dieser Fall könnte eher der Nachricht geschuldet sein, dass Japans zweitjüngste Wachstumsserie nach neun Quartalen gerissen ist.

Auch in dem Land, das am meisten von einem Scheitern der Annäherung zu verlieren hat, herrschte an der Börse Ruhe: Südkoreas Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...