Tagesgewinner war am Dienstag FE Ltd mit 16,67% auf 0,02 (2% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,67%) vor Lion E-Mobility mit 7,60% auf 5,38 (23% Vol.; 1W 0,00%) und Hanwha Q Cells mit 6,78% auf 7,44 (253% Vol.; 1W 9,46%). Die Tagesverlierer: Noratis mit -6,35% auf 23,60 (79% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,23%), SolarWorld mit -8,31% auf 0,35 (25% Vol.; 1W 0,28%), Tele Columbus mit -7,06% auf 7,11 (395% Vol.; 1W -5,58%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (61892,36 Mio.), BP Plc (47792,86) und HSBC Holdings (36421,4). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Tomorrow Focus (632%), Puma (460%) und Tele Columbus (395%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard Resources mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...