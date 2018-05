Afrika Gold AG: Fertigstellung der neuen Anlage und Wachstumspläne DGAP-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion Afrika Gold AG: Fertigstellung der neuen Anlage und Wachstumspläne 16.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Feusisberg (Schweiz) Verarbeitungsanlage Die neue Verarbeitungsanlage mit einer monatlichen Kapazität von 12.000 Tonnen wurde mit einer Verzögerung von vier Monaten fertiggestellt. Die Kugelmühle und das angeschlossene Gravitations- und Laugungssystem werden in den nächsten Wochen sukzessive hochgefahren. Die verspätete Fertigstellung der Installation wird sich allerdings sowohl auf die Liquidität als auch auf die geplante Produktionsmenge im laufenden Geschäftsjahr nachteilig auswirken. Exploration Die endgültigen Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm werden noch im Mai erwartet. Die Entscheidung über die Aufnahme eines Tagebaubetriebes auf der Lancaster Mine wird weitgehend von den Ergebnissen des Bohrprogramms abhängig gemacht. Wachstum Die Afrika Gold beabsichtigt ihr operatives Geschäft in Südafrika auszuweiten. Zur Zeit wird unter anderem der Erwerb eines benachbarten Grundstückes der Lancaster Mine geprüft. Durch den Grundstückerwerb würde die Lancaster Mine über eine Stromkapazität von insgesamt 1.6 Megawatt verfügen, was auch unmittelbar zu Einsparungen bei den Betriebskosten der neuen Anlage führen würde. Die zusätzliche Grundstücksfläche würde auch die Abraumkapazität beträchtlich erweitern. Hervorzuheben ist ferner, dass auf dem angrenzenden Grundstück ein bisher nicht abgebautes Reef ausbeisst, das allgemein für hohe Goldgehalte bekannt ist. Parallel zur aktuell vorhandenen Kaufmöglichkeit des Nachbargrundstückes werden auch andere Möglichkeiten geprüft, den zukünftigen Strombedarf der Mine zu sichern. Zur Finanzierung dieser Vorhaben hat das Management Gespräche mit potentiellen Investoren aufgenommen. Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 686395 16.05.2018

