Nordkorea hat mit der Absage des geplanten Gipfeltreffens von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump gedroht, wenn die USA ihre Kernforderung nach einer Aufgabe des nordkoreanischen Atomwaffenarsenals aufrechterhalten. Wenn die US-Regierung "uns in die Enge treibt und einseitig fordert, dass wir Atomwaffen aufgeben, haben wir kein Interesse mehr an Gesprächen", sagte der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Pjöngjang erörtere derzeit noch eine Teilnahme an dem geplanten Gipfeltreffen. Zuvor hatte bereits die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, Nordkorea erwäge eine Absage des Treffens. Als Grund wurde ein Militärmanöver Südkoreas mit den USA genannt, welches Pjöngjang als "Provokation" empfinde. Die USA bezeichneten die Übungen als "nicht provokativ" und kündigten an, diese fortzusetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,4% zuvor: 78,0% 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.711,00 +0,07% Nikkei-225 22.734,86 -0,36% Hang-Seng-Index 31.100,58 -0,17% Kospi 2.462,20 +0,15% Shanghai-Composite 3.185,37 -0,21% S&P/ASX 200 6.116,80 +0,31%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte zeigen sich die meisten Börsen in Ostasien mit leichten Abgaben. Auf den Kursen lastet, dass die Verhandlungen um eine Wiederannäherung der beiden koreanischen Staaten ins Stocken geraten sind. In Seoul haben sich die Kurse gleichwohl in positives Terrain vorgearbeitet. Allerdings haben sie an den beiden vorigen Tagen Verluste verzeichnet. Auf der Tokioter lastet zusätzlich ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im ersten Kalenderquartal. Der starke Dollar verhindert indessen größere Verluste. Unter den Einzelwerten verlieren Tencent in Hongkong 0,5 Prozent, nachdem das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorgelegt hat. Hier dürften Gewinne mitgenommen werden, nachdem die Aktie in den Tagen vor Veröffentlichung der Zahlen zugelegt hat. Umsatzwarnungen belasten in Tokio die Aktien von Mitsubishi UFJ und Japan Post Bank, die um rund 3 Prozent und 3,7 Prozent nachgeben. An der Börse im neuseeländischen Wellington bricht die Aktie des Schwergewichts A2 Milk um über 12 Prozent ein, nachdem der Molkereikonzern für die zweite Hälfte des Geschäftsjahrs stagnierende Margen angekündigt hat. Die Aktie des A2-Produktionspartners Synlait fällt um fast 5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Im Zeichen der Neuinvestitionen großer Fonds stand die US-Nachbörse am Dienstag. Die Großinvestoren mussten gemäß der Vorschriften der Börsenaufsicht über ihre Anlagen im ersten Quartal berichten, was zumindest bei einzelnen Werten für Kursreaktionen sorgte. So hat Berkshire-Hathaway-Chef Warren Buffett unter anderem sein Investment in Teva ausgebaut. Für die Aktie ging es um 4,9 Prozent nach oben. Seine letzte Position an IBM-Aktien hat Buffett geschlossen, die Aktie reagierte aber kaum mit einem Minus von 0,1 Prozent. Der Hedgefonds Greenlight Capital, betrieben von David Einhorn, hat unter anderem Anteile an General Motors veräußert. Die Aktie fiel um 0,3 Prozent. Zu den Werten, die Carl Icahn gegeben hat, gehörten Xerox, deren Kurs sichum 0,3 Prozent verbilligte. Daneben machten erneut Quartalszahlen die Kurse. So hat Boot Barn die Erwartungen übertroffen. Die Aktie quittierte es mit einem Plus von 10 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.706,41 -0,78 -193,00 -0,05 S&P-500 2.711,45 -0,68 -18,68 1,42 Nasdaq-Comp. 7.351,63 -0,81 -59,69 6,49 Nasdaq-100 6.888,54 -1,09 -75,84 7,69 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 797 Mio 731 Mio Gewinner 1.072 1.411 Verlierer 1.890 1.551 Unverändert 109 116

Schwächer - Ein starker Anstieg der Anleiherenditen in Reaktion auf gut ausgefallene Konjunkturdaten belastet die Aktienkurse. Die Zehnjahresrendite machte einen Satz um 7 Basispunkte nach oben auf 3,07 Prozent. Am Devisenmarkt reagierte der Dollar mit Gewinnen auf breiter Front. Die in Summe diversen guten Konjunkturdaten befeuerten Spekulationen über möglicherweise schneller als bislang erwartet steigende US-Leitzinsen und trieben damit die Renditen und den Rentenpapiere gewinnen dadurch relativ zu Aktien an Attraktivität, daneben verteuert sich die Finanzierung für die Unternehmen. Home Depot büßten 1,6 Prozent ein. Die US-Baumarktkette steigerte ihren Gewinn zwar stärker als erwartet, enttäuschte aber beim Umsatz. Der Kurs des Konkurrenten Lowe's büßte 1,0 Prozent ein. Die Tesla-Aktie verlor 2,6 Prozent. Für Druck sorgte laut Marktbeobachtern ein Reuters-Bericht, wonach Tesla den dritten Stopp der Autoproduktion in diesem Jahr vorbereitet um Arbeiten an der Fertigungslinie vorzunehmen. Tesla gelingt es bislang nicht, wie geplant pro Woche 5000 Model-3-Autos zu bauen. Mit dem Modell will Tesla-Chef Musk den Massenmarkt erobern. Neue Daten aus dem US-Immobiliensektor fielen zwar günstig aus, dennoch standen Aktien aus der Hausbaubranche unter Druck. Laut der Branchenvereinigung NAHB sind die Preise für Bauholz auf Rekordhochs gestiegen und zehren an den Gewinnen der Hausbauer. Für D.R. Horton, Lennar und Pultegroup ging es darauf zwischen 5,4 und 6,7 Prozent nach unten.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,58 2,9 2,55 137,4 5 Jahre 2,91 4,8 2,86 98,8 10 Jahre 3,07 6,8 3,00 62,2

Die Zehnjahresrendite machte nach diversen robusten Konjunkturdaten einen Satz um 7 Basispunkte nach oben auf 3,07 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Juni 2011. Außerdem habe die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung der Verspannungen zwischen den USA und China für eine geringere Nachfrage nach den als sicher geltenden US-Anleihen gesorgt, hieß es. Die Daten befeuerten Spekulationen über möglicherweise schneller als bislang erwartet steigende US-Leitzinsen. Am Markt gehen die Meinungen auseinander, ob die US-Notenbank 2018 insgesamt drei oder vier Mal an der Zinsschraube drehen wird. Bislang avisiert sie drei Zinsanhebungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.15 % YTD EUR/USD 1,1833 -0,0% 1,1838 1,1929 -1,5% EUR/JPY 130,49 -0,1% 130,62 131,08 -3,5% EUR/GBP 0,8761 -0,0% 0,8765 0,8804 -1,5% GBP/USD 1,3507 -0,0% 1,3508 1,3548 -0,1% USD/JPY 110,28 -0,1% 110,34 109,90 -2,1% USD/KRW 1077,35 -0,3% 1080,50 1073,70 +0,9% USD/CNY 6,3682 -0,2% 6,3778 6,3510 -2,1% USD/CNH 6,3584 -0,1% 6,3659 6,3422 -2,4% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7476 +0,1% 0,7471 0,7518 -4,4% NZD/USD 0,6868 +0,1% 0,6864 0,6913 -3,3% Bitcoin BTC/USD 8.225,64 -3,8% 8.550,42 8.774,04 -39,8%

Der Dollar reagierte schulbuchmäßig mit Gewinnen auf breiter Front auf den starken Anstieg der Anleiherenditen nach den guten Konjunkturzahlen. Der Euro verbilligte sich von Tageshochs um 1,1940 auf zuletzt 1,1842 Dollar, lag im Tief aber auch schon bei 1,1820. Zugleich kostete der Dollar zuletzt 110,33 Yen, verglichen mit 109,75 am Vorabend. Das sind die höchsten Dollarstände seit Dezember 2017 bzw seit Januar 2018. Auch zum Pfund zog der Dollar kräftig an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,12 71,31 -0,3% -0,19 +18,4% Brent/ICE 78,20 78,43 -0,3% -0,23 +19,9%

Bei den Ölpreisen tat sich wenig. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI lag am Ende aber dennoch 0,3 Prozent höher bei 71,15 Dollar. Hier dürften wieder Spekulationen über ein geringeres Ölangebot Irans wegen der neuen US-Sanktionen eine Rolle gespielt haben. Im Zuge des Ausstiegs aus dem Atomabkommen mit dem Iran haben die USA unter anderem den Chef der iranischen Zentralbank mit Sanktionen belegt.

Am Mittwochmorgen kommen die Ölpreise etwas zurück, nachdem der US-Branchenverband von einer Zunahme der Rohölvorräte in den USA berichtet hat. Das setzt ein Fragezeichen hinter die Prognosen der Analysten für den offiziellen Lagerbestandsbericht der US-Regierung, der im späteren Verlauf des Tages veröffentlicht wird. Im Konsens erwarten die Experten eine Abnahme der Ölvorräte. Daneben lastet der festere Dollar auf den Preisen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,78 1.290,60 +0,2% +3,18 -0,7% Silber (Spot) 16,30 16,27 +0,2% +0,03 -3,8% Platin (Spot) 899,30 896,75 +0,3% +2,55 -3,3% Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,1% +0,00 -8,2%

Der Goldpreis litt stark unter dem Anstieg der Anleiherenditen, zumal das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft. Der Preis der Feinunze verbilligte sich um rund 21 Dollar oder 1,6 Prozent auf 1.292 Dollar, den niedrigsten Stand seit sieben Monaten. Weil das Gold international in Dollar gehandelt wird, setzte auch der festere Dollar dem Goldpreis zu.

Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch erholt sich Goldpreis. Er profitiert von der Ungewissheit um die Korea-Gespräche.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR

IRAN-SANKTIONEN

Eine Woche nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen haben die USA den Chef der iranischen Zentralbank mit Sanktionen belegt. Valiollah Seif habe die mächtigen iranischen Revolutionsgarden dabei unterstützt, die radikalislamische Hisbollah-Miliz im Libanon mit mehreren Millionen Dollar zu finanzieren, teilte das US-Finanzministerium mit. Die USA setzten demnach auch einen weiteren Vertreter der iranischen Zentralbank auf eine schwarze Liste. Auf diese wurde zudem die Al-Bilad-Bank aus dem Irak gesetzt.

BRUTTOINLANDSPRODUKT JAPAN

Die japanische Wirtschaft

schrumpfte von Januar bis März annualisiert um 0,6 Prozent, während sie im Schlussquartal 2017 um revidiert 0,6 Prozent gewachsen war. Der Rückgang war der erste seit dem vierten Quartal 2015. Ursächlich waren der schwache private Konsum und niedrige Unternehmensinvestitionen.

