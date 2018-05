Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nordkorea hat mit der Absage des geplanten Gipfeltreffens von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump gedroht, wenn die USA ihre Kernforderung nach einer Aufgabe des nordkoreanischen Atomwaffenarsenals aufrechterhalten. Wenn die US-Regierung "uns in die Enge treibt und einseitig fordert, dass wir Atomwaffen aufgeben, haben wir kein Interesse mehr an Gesprächen", sagte der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Pjöngjang erörtere derzeit noch eine Teilnahme an dem geplanten Gipfeltreffen. Zuvor hatte bereits die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, Nordkorea erwäge eine Absage des Treffens. Als Grund wurde ein Militärmanöver Südkoreas mit den USA genannt, welches Pjöngjang als "Provokation" empfinde. Die USA bezeichneten die Übungen als "nicht provokativ" und kündigten an, diese fortzusetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1Q, Berlin

07:00 DE/CropEnergies AG, ausführliches Jahresergebnis, Mannheim

07:40 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aschheim

08:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf

08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London

10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV, Frankfurt

10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV, München

10:00 DE/Elmos Semiconductor AG, HV, Dortmund

10:00 DE/Elringklinger AG, HV, Stuttgart

10:00 DE/Aixtron SE, HV, Aachen

10:00 DE/Xing SE, HV, Hamburg

10:00 DE/Symrise AG, HV, Holzminden

10:00 DE/MAN SE, HV, München

10:00 DE/PSI AG, HV, Berlin

10:30 DE/Otto Group, BI-PK, Hamburg

10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV, Düsseldorf

17:35 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

DIVIDENDENABSCHLAG

Accentro 0,17 EUR Bilfinger 1,00 EUR Biotest 0,04 EUR Centrotec 0,30 EUR Compugroup 0,35 EUR Dierig Holding 0,20 EUR Friwo 0,40 EUR Homag 1,01 EUR K+S 0,35 EUR Lanxess 0,80 EUR Ludwig Beck 0,65 EUR Mueller - Lila Logistik 0,25 EUR Pferdewetten.de 0,14 EUR Porsche Holding Vz. 1,76 EUR RIB Software 0,18 EUR Uzin Utz 1,30 EUR Vita 34 0,16 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj -EU 11:00 Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,7% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+1,0% gg Vj -US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,4% zuvor: 78,0% 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 11:30 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 2 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.711,00 0,07 Nikkei-225 22.736,29 -0,36 Schanghai-Composite 3.186,63 -0,17 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.970,04 -0,06 DAX-Future 13.003,00 0,23 XDAX 13.000,24 0,22 MDAX 26.570,33 -0,28 TecDAX 2.772,26 -0,04 EuroStoxx50 3.564,29 -0,04 Stoxx50 3.138,65 0,07 Dow-Jones 24.706,41 -0,78 S&P-500-Index 2.711,45 -0,68 Nasdaq-Comp. 7.351,63 -0,81 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,85 -42

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,55 -0,55 0,07 Deutschland 10 Jahre 0,64 0,64 0,21 USA 2 Jahre 2,58 2,58 0,69 USA 10 Jahre 3,07 3,08 0,66 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der feste Dollar dürfte auch am Mittwoch zu Relativer Stärke am deutschen Aktienmarkt führen. "Große Sprünge sind allerdings nicht zu erwarten", sagt ein Marktteilnehmer. Da sprächen der Zinsanstieg und der hohe Ölpreise dagegen. Bei etwa 13.000 Punkten dürfte erst einmal der Deckel auf dem DAX liegen, meint er. Auch im europäischen Vergleich spreche die Zusammensetzung mit den vielen exportorientierten Aktien für eine Outperformance des DAX. "Andere Börsen dürften es da schwerer haben", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Einerseits stützte der Euro die Stimmung - er fiel deutlich auf 1,1864 Dollar, nachdem er noch am Montag fast die 1,20er Marke berührt hatte. Auf der anderen Seite belasteten stark steigende Renditen nach neuen gut ausgefallenen US-Konjunkturzahlen. An der Spitze der Gewinner standen die Ölwerte. Ihr Branchenindex gewann 0,9 Prozent. "Alle Welt wartet auf einen Rückschlag bei den Ölpreisen, doch dieser bleibt wegen der politischen Unsicherheit um den Nahen Osten und den Iran aus", sagte ein Händler. BP stiegen um 1,2 Prozent und Royal Dutch um 1,1 Prozent. Unter Druck stand dagegen die Telekombranche. Deren Index verlor 2,0 Prozent, stark belastet von Vodafone und vor allem Iliad. Vodafone rutschten um 4,3 Prozent ab, nachdem Unternehmenschef Vittorio Colao überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Das drängte die laut Marktteilnehmern guten Quartalszahlen in den Hintergrund. Um 19,5 Prozent brach der Kurs des französischen Telekomunternehmens Iliad ein. Damit quittierte der Markt den Verlust von Festnetzkunden und den rückläufigen Erlös je Kunde im ersten Quartal. Iliad musste erstmals einen Rückgang seiner Festnetzkunden berichten.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Aus dem DAX legten mit Allianz, RWE, Commerzbank, Merck und Thyssenkrupp fünf Unternehmen Quartalszahlen vor. Merck verloren 6,3 Prozent, weil der Ausblick enttäuschte. Ein anderer Marktteilnehmer verwies auf das schwache Abschneiden der Sparte Flüssigkristalle. Für Thyssenkrupp ging es um 6,5 Prozent nach unten. Als enttäuschend wurde von Analysten auch hier der Ausblick eingestuft. Commerzbank gewannen dagegen 3,9 Prozent. Die Bank verdiente operativ zwar weniger als im Vorjahreszeitraum, übertraf aber die Markterwartungen. Bei RWE lagen sowohl der Umsatz wie auch der Gewinn im Rahmen der Markterwartung. Für die Investoren stehe momentan die Neuordnung auf den Strommarkt im Fokus, hieß es. Nachdem die Aktie im Minus gestartet war, schloss sie 1,2 Prozent höher. Als erwartungsgemäß wurden die Geschäftszahlen von Allianz beschrieben. Der Kurs stieg um 1 Prozent. Im TecDAX legten Nordex um 9,4 Prozent zu. Der Ordereingang mache Hoffnung, dass sich das Geschäft stabilisiere, hieß es hier.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Euroshop seien nach insgesamt unspektakulären Quartalszahlen zuletzt rund 1 Prozent höher gestellt worden, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Mehr los gewesen sei bei Deutsche Pfandbriefbank, die 1,7 Prozent niedriger gehandelt worden seien. Die Hypo Real Estate Holding hatte am Abend ca. 22 Millionen Inhaberaktien der Deutsche Pfandbriefbank AG im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren verkauft. Die Airbus-Aktie haben sich dagegen nicht bewegt, hieß es außerdem. Die Welthandelsorganisation (WTO) hatte illegale Subventionen der EU für den Flugzeugbauer gerügt.

USA / WALL STREET

