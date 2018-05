Die DZ Bank hat Thyssenkrupp nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 25 auf 22 Euro gesenkt. Das zweite Quartal des Geschäftsjahres des Industriekonzerns habe ein gemischtes Bild geliefert, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuschend sei vor allem die Entwicklung in der Sparte Industrielösungen gewesen. Zudem verzögere sich das Stahl-Joint-Venture. Schlamp kappte seine Gewinnschätzungen./ck/zb

Datum der Analyse: 16.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007500001

AXC0069 2018-05-16/08:21