Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel etwas gestiegen. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,05 Prozent auf 157,93 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug um zwei Basispunkte auf 0,62 Prozent.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach deutlichen Kursverlusten seit Wochenbeginn. Vor allem Vorgaben aus den USA hatten zuvor auf die Kurse gedrückt. Die Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen angesichts der robusten Konjunktur rascher als erwartet anheben könnte, ließ jenseits des Atlantiks die Renditen kräftig steigen.

Eine zweite Schätzung des Statistischen Bundesamts zur Inflation in Deutschland brachte keine Überraschungen mit sich und sorgte so für keine Impulse am Rentenmarkt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im April wie bereits im Vormonat um 1,6 Prozent, während sie im Monatsvergleich stagnierten. Die ersten Schätzungen wurden damit wie von Experten erwartet bestätigt./tos/jha/

ISIN DE0009652644

