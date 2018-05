Aves One AG: Aves One kauft ein weiteres Wechselbrücken-Portfolio für EUR 2 Mio. DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Ankauf Aves One AG: Aves One kauft ein weiteres Wechselbrücken-Portfolio für EUR 2 Mio. 16.05.2018 / 08:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aves One kauft ein weiteres Wechselbrücken-Portfolio für EUR 2 Mio. Hamburg, 16. Mai 2018 - Die Aves One AG (Aves) hat ihr Wechselbrücken-Portfolio weiter ausgebaut. Insgesamt wurden 631 Stück gebrauchte Transportbehälter im Volumen von rund EUR 2,0 Mio. erworben. Sämtliche Wechselbrücken sind an namhafte Paket- und Frachtdienstleister in Deutschland vermietet. Mit aktuell knapp 6.000 Einheiten zählt Aves im stark fragmentierten Vermietmarkt für Wechselbrücken schon zu den größten Bestandshaltern in Europa. Insgesamt schätzen Experten die europäische Wechselbrückenflotte derzeit auf rund 310.000 Transportbehälter. In den kommenden Jahren beabsichtigt Aves den Bestand an Wechselbrücken weiter deutlich auszubauen, da die Transportbehälter am Logistikmarkt stark nachgefragt werden und dieser Wachstumsmarkt langfristig eine starke Entwicklung verspricht. Sie ermöglichen den Mietern maximale Flexibilität, da sie ohne den Einsatz von einem Kran von verschiedenen Zugmaschinen übernommen und transportiert werden können. Mit der Vermietung von Wechselbrücken bewegt sich Aves in einem der schnellwachsenden Zweige innerhalb der Logistikbranche, dem sogenannten Kurier-, Express- und Paket-Markt (KEP-Markt). Vor allem der Trend von Bestellungen im Internet ist für diesen nachhaltigen Aufschwung verantwortlich. Immer häufiger liefern KEP-Dienstleister in Deutschland sogar innerhalb weniger Stunden die bestellte Ware aus, was den Kaufanreiz im Internet weiter beschleunigen wird. Experten sagen für die kommenden Jahre ein ungebremstes Wachstum der KEP-Branche voraus. Bereits im Jahr 2021 soll, getrieben durch den Onlinehandel, die Marke von 4 Milliarden Sendungen im Jahr überschritten werden, was ca. 13 Mio. Sendungen pro Zustelltag entspricht. Bereits heute werden pro Zustelltag durchschnittlich 10 Mio. Sendungen befördert. Der größte Teil, mit etwa 80 Prozent, entfällt dabei auf den Transport von Paketen. "Wechselbrücken sind innerhalb des Asset-Portfolios der Aves One eines der attraktivsten Investments mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen. Daher werden wir auch zukünftig Möglichkeiten prüfen und unser Wechselbrücken-Portfolio weiter ausbauen", erklärt Aves-Vorstand Jürgen Bauer. Über die Aves One AG: Die Aves One AG ist ein im Prime Standard börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Der Konzern investiert in die Bestandshaltung von langlebigen Logistik-Assets, insbesondere in die Geschäftsbereiche Rail, Container und Logistikimmobilien. In den kommenden Jahren will Aves den Wachstumskurs durch weitere Zukäufe konsequent fortsetzen. Bis zum Jahr 2020 soll der Bestand an Assets bis auf ein Volumen von rund EUR 1 Milliarde verdoppelt werden. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 686301 16.05.2018

