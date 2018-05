DAX - Hat der Markt sein Aufwärtspotenzial ausgereizt? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Nach dem Anstieg an den Widerstand bei 13.070 Punkten setzte der DAX am Montag zu einer Korrektur an die Unterstützung bei 12.911 Punkten an. Kurz vor dem Erreichen der Marke zog der Index im gestrigen Handel ein weiteres Mal in Richtung 13.000 Punkte-Marke, ohne diese nachhaltig zu überwinden. Dennoch muss festgestellt werden, dass sich der Index nicht von der Schwäche der US-Indizes hat anstecken lassen und weiter solide auf einem hohen Niveau seitwärts läuft. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.15 Uhr): Sollte der DAX jetzt wieder über 13.000 Punkte ansteigen, könnte es sogar einen weiteren...

