Etwa 20 % des Bruttozahlungsvolumens von Square (WKN:A143D6) stammen bereits aus dem Lebensmittelbereich, darunter Coffee Shops, Food Trucks und Schnellrestaurants. Aber Square will weiter für Full-Service-Restaurants unverzichtbar werden, die einen erheblichen Anteil an der 799 Milliarden Dollar schweren US-Restaurant-Industrie ausmachen. Deshalb kommt jetzt Square for Restaurants, eine Reihe von Software-Tools zur Verwaltung von Tischanordnungen, Menüs, Kundenbestellungen, Aufteilungstipps, Mitarbeitern und Online-Bestellungen - unter anderem. Es ist damit der neueste Service im wachsenden Abonnement- und Servicesegment von Square, das im ersten Quartal um 98 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Squares Geschäft ist stark abhängig vom Aufbau eines Ökosystems von Tools, die ...

