Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit knapp in der Verlustzone. Während der Rückzug des Euros auf 1,18 Dollar stützen könnte, dürften die schwachen Vorgaben von der Wall Street die Stimmung etwas dämpfen. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund sechs Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...