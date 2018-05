Bei der Generalsaussprache im Bundestag geht es heute zunächst um Finanzen. Das Geld des Kanzleramts gehe in die falschen Kanäle, sagen die Grünen. Die Debatte im Live-Blog.

Am Mittwochmorgen steht der Höhepunkt der Haushaltswoche an: Die Generalaussprache zur Regierungspolitik mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Bei der sogenannten Elefantenrunde ergreifen auch die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort. Beraten wird dabei der Etat der Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt, der gemäß dem Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz Ausgaben in Höhe von 2,92 Milliarden Euro und damit 122,41 Millionen Euro mehr als im Vorjahr (2,79 Milliarden Euro) vorsieht.

+++ 8:59 Uhr: Grüne kritisieren fehlende Haushaltsmittel für Digitalisierung +++

Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, im Haushaltsentwurf für das Bundeskanzleramt das Thema Digitalisierung nicht berücksichtigt zu haben. Im geplanten Etat des Kanzleramts sei "kein einziger Haushaltsposten" dazu zu finden. Dass die "vollmundigen Ankündigungen" der Großen Koalition nicht mit "hartem Geld" in den Haushaltsverhandlungen unterlegt würden, zeige, dass die Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) in der Regierung "nur Zierde" sei und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...