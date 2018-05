Frankfurt - Die Lage am deutschen Rentenmarkt bleibt schwierig und die Tagestechnik des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist mit bestehenden Verkaufssignalen des MACD und des DMI getrübt, so die Analysten der Helaba.Zu erwähnen sei aber der niedrige und weiter nachgebende ADX, der eher auf eine trendlose Marktverfassung hinweise. Zudem sei das Indikatorenbild mit Blick auf den Wochenchart uneinheitlich. Die 100-Tagelinie bei 157,85 sei bereits unterschritten worden. Darunter zeige sich die nächste Unterstützung bei 157,43 in Form des markanten Tiefs vom 24. April. Hürden würden die Analysten an der 55-Tagelinie bei 158,34 und im Bereich um 158,50 ausmachen. Die Trading-Range liege zwischen 157,20 und 158,30.

