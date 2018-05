Hier geht's zum Video

Am Dienstag stieg der DAX nur kurzzeitig wieder über 13.000 Punkte. Die meiste Zeit des Tages notierte er leicht im negativen Bereich. Und so ging er schließlich auch aus dem Handel. Der deutsche Leitindex verlor 0,1 Prozent und endete bei 12.970 Punkten. Marktidee: Gold Der Goldpreis weist nach wie vor seit dem Dezember 2016 einen intakten Aufwärtstrend auf. Damals hatte der Kurs ein Tief bei 1.123 US-Dollar markiert. Seit Januar dieses Jahres hing Gold dann aber in einem Seitwärtskanal fest. Aus diesem ist der Kurs jetzt ausgebrochen, allerdings auf der unteren Seite.