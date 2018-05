Der EUR/USD ist am Mittwoch auf der Suche nach einer Richtung, auch wenn er nach wie vor nicht in der Lage ist eine ernsthafte Erholung einzuleiten, da dies vom Dollar verhindert wird. EUR/USD wartet auf Eurozonen Daten, Draghi Nach einem negativen Start in die neue Handelswoche, notiert das Paar nun in der Nähe des Jahrestiefs im Bereich von 1,1830/20, ...

