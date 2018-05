Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Analyst Jack O'Brien konstatiert in einer ersten Reaktion am Mittwoch insgesamt schwache Ergebnisse für das erste Quartal. Er sieht leichte Rückschlagsrisiken für die Markterwartungen an den Anlagen- und Maschinenbauer./ag/zb Datum der Analyse: 16.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005565204