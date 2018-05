Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflationsrate in Deutschland stabil bei 1,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im April stabil geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, verharrte die jährliche Inflationsrate bei 1,6 Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. April. Binnen Monatsfrist stagnierten die Verbraucherpreise, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Deutschland liegt bei EU-Arbeitskosten auf Rang sechs

Arbeitgeber des produzierenden Gewerbes und wirtschaftlicher Dienstleistungen haben in Deutschland im Jahr 2017 durchschnittlich 34,50 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde bezahlt. Damit lag das Arbeitskostenniveau in Deutschland innerhalb der Europäischen Union (EU) auf Rang sechs, einen Rang höher als im Jahr 2016, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Japans Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um 0,6 Prozent

Die japanische Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten des Jahres wegen des schwachen privaten Konsums und schwacher Unternehmensinvestitionen geschrumpft. Damit endete die längste Wachstumsphase des Landes seit 28 Jahren. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt schrumpfte von Januar bis März annualisiert um 0,6 Prozent, während sie im Schlussquartal 2017 um revidiert 0,6 Prozent gewachsen war. Der Rückgang war der erste seit dem vierten Quartal 2015.

Williams sieht Zinsen weniger stark steigen als früher

Der Präsident der Federal Reserve von San Francisco, John Williams, ist davon überzeugt, dass künftige Leitzinserhöhungen trotz des guten Zustands der US-Wirtschaft weniger stark ausfallen werden als in früheren Zinserhöhungszyklen. Zur Begründung verwies Williams, der in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der US-Notenbank stimmberechtigt ist, auf das vergleichsweise niedrige neutrale Zinsniveau.

Kauder: Es geht nicht darum, Macron zu antworten

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat sich skeptisch zu den europäischen Plänen für eine baldige Vollendung der Bankenunion geäußert und sich damit pessimistischer gezeigt als Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Es geht ja nicht jetzt darum, was immer wieder gesagt wird, Macron zu antworten, sondern es geht darum, Europa voranzubringen", sagte Kauder im ARD-Morgenmagazin.

EU und Iran entwerfen Plan zur Rettung des Atomabkommens

Die EU und der Iran haben sich auf einen Arbeitsplan verständigt, um einen Erhalt des von den USA aufgekündigten Atomabkommens zu ermöglichen. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sprach nach einem Treffen in Brüssel von einem "guten Start". Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nannte die Gespräche "konstruktiv" und eine Reihe möglicher Schritte, um die Auswirkungen von wiedereingeführten US-Sanktionen auf die iranische Wirtschaft abzufedern. Der Iran hatte den Europäern 60 Tage Zeit gegeben, um "Garantien" für die Fortführung der Vereinbarung abzugeben.

USA verhängen Sanktionen gegen Chef der iranischen Zentralbank

Eine Woche nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen haben die USA den Chef der iranischen Zentralbank mit Sanktionen belegt. Valiollah Seif habe die mächtigen iranischen Revolutionsgarden dabei unterstützt, die radikalislamische Hisbollah-Miliz im Libanon mit mehreren Millionen Dollar zu finanzieren, teilte das US-Finanzministerium zur Begründung mit. Die USA setzten demnach auch einen weiteren Vertreter der iranischen Zentralbank auf eine schwarze Liste.

WTO rügt illegale EU-Subventionen für Airbus

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat illegale Subventionen der EU für den Flugzeugbauer Airbus gerügt. Die EU habe gegen die in einem Urteil von 2011 geforderte Einstellung der Subventionen verstoßen, entschied das zuständige Berufungsgremium der WTO. Die Entscheidung, die nicht weiter anfechtbar ist, ist ein wichtiger Sieg für die USA und den Airbus-Rivalen Boeing. Auf Airbus könnten nun milliardenschwere Vergeltungszölle auf US-Exporte zukommen.

Palästinenser ziehen ihren Spitzenvertreter aus Washington ab

Aus Protest gegen das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas seinen höchsten Vertreter aus den USA zurückbeordert. Husam Somlot, der Leiter des Büros der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Washington, werde zurückkehren, teilte das Außenministerium in Ramallah mit. Wie lange der Palästinenservertreter aus Washington abgezogen werden soll, blieb zunächst offen.

Nordkorea droht direkt mit Absage von Gipfel mit den USA

Nordkorea hat mit der Absage des geplanten Gipfeltreffens von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump gedroht, wenn die USA ihre Kernforderung nach einer Aufgabe des nordkoreanischen Atomwaffenarsenals aufrechterhalten. Wenn die US-Regierung "uns in die Enge treibt und einseitig fordert, dass wir Atomwaffen aufgeben, haben wir kein Interesse mehr an Gesprächen", sagte der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Pjöngjang erörtere derzeit noch eine Teilnahme an dem geplanten Gipfeltreffen.

Bayerischer Landtag beschließt neues Polizeigesetz

Der bayerische Landtag hat in zweiter Lesung das umstrittene neue Polizeiaufgabengesetz beschlossen. Nach einer scharf geführten Aussprache stimmten 90 Abgeordnete für den Gesetzentwurf der Staatsregierung, 68 stimmten dagegen und zwei enthielten sich. Wegen der absoluten Mehrheit der CSU galt eine Zustimmung zuvor als sicher, allerdings protestierten zuletzt mehrere zehntausend Menschen in Bayern gegen das Gesetz.

