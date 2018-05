Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma anlässlich des weitgehenden Ausstiegs des früheren Mehrheitsaktionär Kering auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Euro belassen. Heute sei der Tag, um Puma-Aktien zu besitzen, da der angekündigte Anteilsabbau von Kering über die Weitergabe von Anteilen an die eigenen Aktionäre vollzogen wird, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da davon wiederum ein großer Teil auf den Markt kommen wird, sei das Papier jetzt wieder besser handelbar. Die Aktie des Sportartikelherstellers bleibe ihr "Top Pick" im Sektor. Kering reduziert seinen Anteil an Puma über eine Sachdividende an die eigenen Aktionäre von 86 auf 16 Prozent. Größter Anteilseigner von Puma wird damit die Familie Pinault, die rund 40 Prozent an Kering hält und so jetzt knapp 29 Prozent des fränkischen Sportartikelherstellers erhält. Die Familie hatte zuletzt angekündigt, bei strategischer Investor bei Puma bleiben zu wollen./edh/zb Datum der Analyse: 15.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-05-16/09:34

ISIN: DE0006969603