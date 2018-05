Hannover - Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat sich in Q1 überraschend halbiert, so die Analysten der Nord LB.Das Bruttoinlandsprodukt habe von Januar bis März, wie von den Analysten erwartet, nur noch um 0,3% (Q4 2017: +0,6%) zum Vorquartal zugelegt. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland würden im Mai mit minus 8,2 Punkten auf einem Fünfeinhalb-Jahres-Tief verharren. Der langfristige Durchschnitt liege bei 23,4 Punkten. Die Bewertung der aktuellen konjunkturellen Lage sei geringfügig um 0,5 Punkte auf 87,4 Punkte zurückgegangen. Vor allem die politischen Unsicherheiten würden belasten, habe ZEW-Chef Wambach gesagt. Die Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im April (+0,3% M/M) müssten vor allem aufgrund der Revisionen an den März-Daten positiv bewertet werden. Der Start in Q2 sei dem Handel folglich geglückt.

