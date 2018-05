Düsseldorf - Die EZB muss sich offenbar weiter gedulden, bis sich überzeugende Anzeichen für einen dauerhaften Aufwärtstrend bei der Inflation in der Eurozone erkennen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gemäß der "forward guidance" der Notenbank sei dies aber die Voraussetzung dafür, die aktuell sehr lockere Geldpolitik zurückzuführen. Im April sei die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemäß der Schnellschätzung von Eurostat auf 1,2% gefallen (März: 1,3%). Bemerkenswert sei aber vor allem der Rückgang der Kernrate (ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak) von 1,0% auf nur noch 0,7% gewesen. Das zeige, dass der zugrundeliegende Preisdruck nach wie vor nur sehr verhalten ausgeprägt sei. Selbst in Deutschland mit einem gut ausgelasteten Arbeitsmarkt, höheren Tarifabschlüssen und optimistisch gestimmten Verbrauchern liege die Teuerung klar unterhalb von 2% (HVPI im April: 1,4%).

