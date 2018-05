FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MSK XFRA KYG608371046 MICRP.SCIEN.REGS HD-00001

E2Z XFRA ES0157097017 ALMIRALL S.A. EO -,12

CJN XFRA CA47215Q1046 JEAN COUTU GRP, THE A