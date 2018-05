An der Wall Street hat die Risikobereitschaft gestern etwas abgenommen. Der deutsche Aktienindex performte hierbei deutlich besser, da er am Ende des Handelstages sogar einen kleinen Zuwachs verbuchte. Durch die Fortsetzung der USD-Aufwertung gewinnen die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen wieder an Attraktivität. Gold bricht ein und unterschreitet die psychologisch wichtige Unterstützung von 1.300 USD. Das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un, welches für den 12. Juni in Singapur geplant ist, könnte möglicherweise nicht stattfinden. Zurückgeführt werden kann dies vor allem auf die Forderung der USA an Nordkorea, ihre Atomwaffenaktivitäten einzustellen. Laut dem koreanischen Nachrichtendienst KCNA äußerte sich Kim kritisch gegen die "einseitigen" Forderungen und stellte klar, dass Nordkorea unter solchen Bedingungen ...

