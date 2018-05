AMIRA Verwaltungs AG veräußert Immobilie in München DGAP-News: Amira Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf AMIRA Verwaltungs AG veräußert Immobilie in München 16.05.2018 / 09:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Amira Verwaltungs AG München (ISIN: DE 000 764 7000) AMIRA Verwaltungs AG veräußert Immobilie in München München, 16. Mai 2018 Die AMIRA Verwaltungs AG, München, hat die ihr gehörende Immobilie Brienner Straße 9 (Amiraplatz), 80333 München, gruppenintern veräußert. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten wird am 31. Mai 2018 stattfinden. Der Vorstand erwartet eine signifikant positive Auswirkung auf das Jahresergebnis 2018 der Gesellschaft in einer Größenordnung von ca. EUR 106 Mio. AMIRA Verwaltungs AG Der Vorstand 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Amira Verwaltungs AG Brienner Straße 9 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 29 00 30-0 Fax: +49 (0)89 29 00 30-79 E-Mail: ludwig@vfhv.de Internet: www.amiraplatz.de ISIN: DE0007647000 WKN: 764700 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 686463 16.05.2018

