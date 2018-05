The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373476727 EMISS.GEM.WOHNB. 18-33 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G8WL0 PROCREDIT HOLDING 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UA4 DT.BANK MTH 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2G8WM8 PROCREDIT HOLDING 18/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5GN0 BAY.LDSBK.IS. 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5GP5 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5GQ3 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0P0X2 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000DK0P0Y0 DEKA GBP FESTZINS 18/22 BD02 BON GBP N

CA XFRA DE000HLB3RA3 LB.HESS.THR.CARRARA05A/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RE5 LB.HESS.THR.CARRARA05D/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3RF2 LB.HESS.THR.CARRARA05E/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4T17 LB.HESS.-THR. IHS 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4T25 LB.HESS.-THR.IS.18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA EU000A1Z99D5 ESM 18/33 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US38141GXD14 GOLDMAN SACHS 2026 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US44644AAD90 HUNTINGTON NATL BK 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA US92343VEP58 VERIZON COMM 18/25 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US961214DY69 WESTPAC BKG 18/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1799061558 DANSKE BK 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1822301203 UTD TECHN. 18/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1822302193 UTD TECHN. 18/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1822824642 GLAXOSM.CAP. MTN 18/20FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1822828122 GLAXOSM.CAP. MTN 18/26MTN BD02 BON EUR N