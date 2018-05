Zürich - AdNovum geht eine Partnerschaft mit dem Schweizer Spezialisten für Betrugsprävention NetGuardians ein und wird deren Machine-Learning-basierte Risikoerkennungsplattform in ihre Lösungen integrieren. Durch die Partnerschaft stärkt AdNovum ihr Angebot in der Bekämpfung von Cyberkriminalität in der Finanzbranche.

Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum hat eine Partnerschaft mit NetGuardians etabliert. einem FinTech-Unternehmen, das für Betrugspräventions-Lösungen bekannt ist. Auf diese Weise stärkt AdNovum ihr Angebot in der Bekämpfung von Cyberkriminalität in der Finanzbranche. Das Herzstück der Lösungen von NetGuardians ist eine Risikoerkennungsplattform auf der Basis von Machine Learning, die Finanzinstitutionen dabei unterstützt, betrügerische Transaktionen in Echtzeit zu erkennen und zu verhindern. Mithilfe von Big-Data- und prädiktiven Analysen verbindet und standardisiert die Risikoerkennungsplattform von NetGuardians Daten aus dem gesamten Bankensystem. Durch den Einsatz fortschrittlicher Analysen, dynamischer Profilerstellung und Machine Learning erkennt das System ungewöhnliche Verhaltensmuster und Finanztransaktionen und löst entsprechend Warnmeldungen aus oder blockiert Transaktionen in Echtzeit. Die hochentwickelten Analysen ermöglichen es der Plattform von NetGuardians, potenzielle Betrugsfälle bereits im Vorfeld zu erkennen.

Die Risikoerkennungsplattform macht es möglich, ein Finanzinstitut automatisch und rund um die Uhr auf verschiedene Arten von Betrug, wie zum Beispiel betrügerische Transaktionen über SWIFT, Mobile- und E-Banking, internen Betrug und Zahlungsbetrug zu überwachen und effizient vor diesen zu schützen. Der Einsatz der Plattform erhöht die Anzahl der korrekt identifizierten betrügerischen Transaktionen deutlich und reduziert die Anzahl ...

