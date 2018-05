In Deutschland liegen die Arbeitskosten deutlich über dem Durchschnittswert der Europäischen Union. In der Industrie sind die Kosten fast doppelt so hoch.

Der Faktor Arbeit ist in der deutschen Privatwirtschaft teurer als im europäischen Durchschnitt. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, kostete eine Arbeitsstunde im vergangenen Jahr durchschnittlich 34,50 Euro. Das waren 31 Prozent mehr als der EU-Schnitt von 26,30 Euro.

Deutschland lag innerhalb der Europäischen Union (EU) auf Rang sechs, einen Platz höher als 2016. Teurer sind demnach Dänemark (43,60 Euro), Belgien und Schweden ...

