GBK Beteiligungen AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,70 Euro DGAP-News: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende GBK Beteiligungen AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,70 Euro 16.05.2018 / 09:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemeldung GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,70 Euro Hannover, 16. Mai 2018 - Auf der gestrigen Hauptversammlung der GBK Beteiligungen AG in Hannover stimmten die Aktionäre dem Vorschlag der Verwaltung zur Ausschüttung einer Dividende von 0,70 Euro je Aktie, insgesamt 4,725 Millionen Euro zu. Auch nach dem seit Jahresbeginn nochmaligen Anstieg des GBK-Aktienkurses um rund 24 Prozent bis zum Jahresende 2017 beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf den Kurs zu diesem Stichtag 5,8 Prozent. Die auf den deutschsprachigen Mittelstand fokussierte Beteiligungsgesellschaft wies im Geschäftsjahr 2017 ein Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres von 5,5 Millionen Euro und ein Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus. Das Ergebnis wird wesentlich von Erträgen aus Veräußerungsgeschäften getragen, deren Volumen unter dem des Vorjahres blieb. Die Eigenkapitalquote hat sich auf rund 92 Prozent verbessert und ist damit unverändert hoch. Das Beteiligungsportfolio von GBK ist nach vier Verkäufen und sechs Zukäufen ausgewogen und diversifiziert. Es umfasst über 30 Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit Umsätzen zwischen rund 10 Millionen Euro und 1,1 Milliarden Euro. Die Unternehmen stammen aus den Bereichen Automotive, Chemie, Dienstleistungen, Handel, Maschinenbau, Nahrungsmittel und Transport/Logistik/Touristik und weiteren Branchen. Für das Geschäftsjahr 2018 stellte der Vorstand eine positive Entwicklung im Hinblick auf die laufenden Erträge aus den getätigten Investments in Aussicht. Möglichkeiten zur Veräußerung von Beteiligungen werden geprüft, lassen sich aber noch nicht hinreichend konkretisieren. Dabei gilt es zunächst die Ergebnisbelastung aus der Veräußerung einer Beteiligung im 1. Quartal zu kompensieren. Insgesamt blickt der Vorstand verhaltener auf das Jahr 2018 - mittel- bis langfristig sieht er gute Chancen für die Wertsteigerung des Portfolios und nachhaltige Erträge. Des Weiteren stimmte die Hauptversammlung mit breiter Mehrheit den sonstigen Beschlüssen - Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und Wahl des Abschlussprüfers - zu. 2.150 Zeichen / 34 Zeilen / Bei Abdruck bitten wir um ein Belegexemplar. Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Die GBK kooperiert seit 2002 vertraglich mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München und Stuttgart gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.de. Redaktion: GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft, Günther-Wagner-Allee 17, 30177 Hannover Kontakt: Christoph Schopp, Vorstand, GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft, 0511 28007-93, schopp@gbk-ag.de Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GBK Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GBK Beteiligungen AG Günther-Wagner-Allee 17 30177 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 - 2800790 Fax: +49 (0)511 - 2800751 E-Mail: schopp@gbk-ag.de Internet: www.gbk-ag.de ISIN: DE0005850903 WKN: 585090 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 686477 16.05.2018

ISIN DE0005850903

AXC0107 2018-05-16/09:57