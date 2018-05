Anfang des Monats auf der F8 hat Oculus Research, ein Tochterunternehmen von Facebook (WKN:A1JWVX), das Oculus Go Headset vorgestellt. (Letzte Woche wurde der Name von Oculus Research in Facebook Reality Labs geändert.) Mark Zuckerberg sagte, dass die 32 GB Standalone-Version des Headsets für 199 US-Dollar angeboten wird. Die 64 GB Version soll 249 US-Dollar kosten. Beide Modelle sind sofort verfügbar. Oculus Go ist wahrscheinlich das am meisten erwartete Virtual Reality-Produkt, da es das erste High-Quality VR-Headset mit einem Preis ist, der auch den Massenmarkt anspricht. Es benötigt keinen teuren Gaming-Computer oder einen Ingenieursabschluss, um verwendet werden zu können und ist ...

