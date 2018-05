Frankfurt - Nun ist der Euro dort angekommen, wo er sich vor einer Woche schon einmal befand: am Jahrestief, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Man möge die gestrigen ökonomischen Daten als Auslöser für die jüngste Euro-Schwäche benennen.

Den vollständigen Artikel lesen ...