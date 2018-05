Stuxnet und Wanna Cry, die wohl bekanntesten Cyberattacken der letzten Jahre, wiegen vielleicht das ein oder andere Unternehmen in Sicherheit. Weil nur hin und wieder Meldungen von geglückten Angriffen an die Öffentlichkeit kommen, schaffen sie eine trügerische Sicherheit. Suggerieren die Meldungen doch zum einen, dass Cyberattacken scheinbar nur alle paar Monate vorkommen, also nicht so häufig, wie vielleicht angenommen, und: Es trifft immer die Anderen und nie einen selbst. Eine trügerische Sicherheit, weiß Christian Decker, Chef der Desma Schuhmaschinen GmbH: "Wir erleben täglich zehn bis zwölf Mal, dass unser Unternehmen digital angegriffen wird. Die meisten Angreifer wollen von außen durch die Firewalls des Maschinenbauers eindringen. Viele Attacken laufen automatisch durch Malware. "Aber einmal die Woche erleben wir auch einen Angriff, der ganz gezielt auf die Desma gestartet wurde", betont Decker.

Die Gefahren wachsen mit

So wie Desma geht es zahlreichen Unternehmen. VDMA und VSMA (Versicherungsmakler für den Maschinen- und Anlagenbau) wollten deshalb wissen:

Wie halten es deutsche Maschinen- und Anlagenbauer mit der IT-Sicherheit in ihren Betrieben konkret?

Wie viel Einfluss haben IT-Verantwortliche in der Unternehmenshierarchie?

Auf wessen Rat von außen legen sie Wert?

Was denken sie über Cyberversicherungen?

Die Ergebnisse der im Mai 2017 durchgeführten Umfrage liegen jetzt vor und belegen. "Es besteht akuter Handlungsbedarf", bilanziert Thomas Völker die Studie ‚Cyber-Risiken im Maschinen- und Anlagenbau.' Die Gefahr von Cyber-Attacken wachse beständig ...

