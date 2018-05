Lausanne (ots) - Die Schweizer sind nach wie vor mit ihrer

Hausratversicherung zufrieden. Die Leistungen entsprechen den

Bedürfnissen der Konsumenten und auch die Prämien entsprechen

anscheinend den Erwartungen der Bevölkerung.



Wie jedes Jahr führt das Online-Vergleichsportal bonus.ch bei

seinen Nutzern eine Zufriedenheitsumfrage zum Thema Hausrat- und

Haftpflichtversicherungen durch. Über 1000 Personen benoteten ihren

jeweiligen Anbieter gemäss 5 Kriterien: Klarheit der Informationen,

Freundlichkeit und Verfügbarkeit der Mitarbeiter, Professionalismus

der Mitarbeiter, Bearbeitung der Schadensfälle und

Preis/Leistungsverhältnis. Die Antworteten wurden in Noten von 1 bis

6 umgewandelt, wobei 6 die beste Note war.



Mit einer allgemeinen Durchschnittsnote "gut", die seit 3 Jahren

gleich geblieben ist, zeigen die Schweizer nach wie vor ihre grosse

Zufriedenheit, was ihre Hausratversicherung betrifft. Doch man kann

trotz allem feststellen, dass die Tessiner immer noch strenger als

die Westschweizer und Deutschschweizer bewerten. Sie verleihen die

Note 4.9 im Vergleich zu 5.2 bzw. 5.1.



Dieses Jahr erreicht ELVIA den ersten Platz der Gesamtwertung mit

der Note 5.5 "sehr gut". Sie erhält auch die besten Noten in allen

Kategorien der Umfrage, also für die Klarheit der Informationen, die

Freundlichkeit und Verfügbarkeit der Mitarbeiter, Professionalismus

der Mitarbeiter, Bearbeitung der Schadensfälle und

Preis/Leistungsverhältnis. Mit der Note 5.3 kommt Die Mobiliar

punktegleich zusammen mit Vaudoise auf den 2. Podiumsplatz, gefolgt

von Basler, Helvetia und smile.direct, welche die Note 5.1 "gut"

erhalten.



Im Gegensatz zum Vorjahr erhält die Kategorie

Preis/Leistungsverhältnis dieses Jahr die Durchschnittsnote 5, und

steigt von "ziemlich gut" zu "gut" auf. Dies sind 0.1 Punkte mehr als

in 2017. Doch trotz allem wird diese Kategorie am schlechtesten

bewertet. Die Noten für die Klarheit der Informationen und die

Freundlichkeit und Verfügbarkeit der Mitarbeiter erhöhen sich im

Durchschnitt um 0.1 Punkte, diese Kriterien erhalten dieses Jahr die

Noten 5.1 und 5.2. Bei den Kategorien Professionalismus der

Mitarbeiter und Bearbeitung der Schadensfälle bleibt die

Durchschnittsnote mit 5.1 und 5.2 gleich wie in 2017.



Im Allgemeinen zeigen die Ergebnisse, dass die Schweizer immer

noch mit ihrer Hausratversicherung zufrieden sind. 75.6% der

befragten Personen empfehlen ihren Anbieter weiter. Dieser

Prozentsatz ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen

(76.7%). In der italienischsprachigen Region würden fast 80% ihren

Freunden und ihrer Familie ihren Versicherer empfehlen.



83% der Befragten geben an, ihre Hausrats- und ihre

Haftpflichtversicherung bei ein und demselben Versicherer

abzuschliessen. Die Tatsache, dass sich diese Produkte sehr gut

ergänzen, die Kumulierung der Prämien und die Treue der

Versicherungsnehmer machen diese Art einer Privatversicherung für die

Versicherer interessant. Nur 5.8% der befragten Personen schliessen

ihre private Haftpflichtversicherung und ihre Hausratversicherung bei

verschiedenen Versicherern ab.



Der Prämienvergleich der Hausratversicherungen auf der bonus.ch

Webseite wird seit der Aufschaltung der Rubrik immer häufiger

genutzt. Was das Profil der Nutzer betrifft, so handelt es sich

mehrheitlich (fast ausschliesslich) um Personen über 25 Jahren und es

sind hauptsächlich Männer (63.4%), welche diesen Online-Service

nutzen.



Detaillierte Analyse pro Versicherer, Fragen und Unterfragen der

Umfrage: https://www.bonus.ch/Pdf/2018/Hausratversicherung.pdf



Direktzugang zu den Zufriedenheitsnoten der Hausrat- und

Haftpflichtversicherer: https://www.bonus.ch/zrMMVIN.aspx



Direktzugang zum Vergleich der Hausrat- und

Haftpflichtversicherer: https://www.bonus.ch/zr52Y63.aspx



