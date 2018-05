Düsseldorf - Die japanische Wirtschaft ist im 1. Quartal 2018 erstmals nach acht positiven Quartalszuwächsen in Folge (um 0,2% gg. Vq.) gesunken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zudem sei das Vorquartalsergebnis von +0,4% auf nur noch +0,1% nach unten revidiert worden. Mit Blick auf das gleichzeitig nach wie vor schwache Inflationsumfeld dürfte die Bank of Japan ihren expansiven Kurs im weiteren Jahresverlauf 2018 beibehalten. (16.05.2018/alc/a/a)

