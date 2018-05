Frankfurt - Endgültige Preiszahlen in Deutschland und der Eurozone werden am Niedriginflationsumfeld des letzten Monats nichts ändern und vor diesem Hintergrund werden EZB-Spekulationen nicht angeheizt, so die Analysten der Helaba.Diese seien ohnehin schwach ausgeprägt. So würden die Euribor-Future auf Sicht des Jahresendes ein fast unverändertes Niveau (um -0,30%) einpreisen. Per Ende 2019 aber werde ein Wert leicht oberhalb der Nulllinie antizipiert. Dies decke sich mit den jüngsten Aussagen Villeroy de Galhaus (Gouverneur der Bank von Frankreich), wonach die Forward Guidance der EZB bedeute, dass nach dem QE-Ende nur Quartale und nicht Jahre vergehen sollten, bis es zur ersten Zinserhöhung komme. Unter der Annahme, dass das QE im Herbst auslaufe, sei im ersten Halbjahr 2019 nach Erachten der Analysten mit einer Erhöhung des Einlagenzinses zu rechnen und im zweiten Halbjahr mit einer ersten Straffung des Hauptrefinanzierungssatzes. Insofern würden sich die Analysten durch die Kommentare Villeroy de Galhaus bestätigt sehen.

