Der französische Luxusgüterkonzern Kering (ISIN: FR0000121485) wird am Mittwoch eine Schlussdividende von 4,00 Euro an seine Aktionäre ausschütten (Ex-Dividenden Tag war der 14. Mai 2018). Kering zahlt seine Dividende in zwei Tranchen (Zwischen- und Schlussdividende) aus. Eine Zwischendividende von 2,00 Euro wurde bereits am 17. Januar 2018 ausgeschüttet. Für das letzte Geschäftsjahr wurden damit insgesamt 6,00 Euro je Aktie ausgeschüttet. ...

