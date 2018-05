In unserer letzten Kommentierung zu GW Pharmaceuticals hatten wir die spannende charttechnische Konstellation thematisiert, die sich Ende April in dem Wert einstellte. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 26.04.2018 hieß es u.a.: "[…] Der Wert notiert nun unmittelbar an der 140er Marke und damit an seinem zentralen Widerstand. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, winken weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...