FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer leicht positiven Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Europa zum Handelsstart am Mittwoch. Der weiterhin feste Dollar sorge am deutschen Markt zwar für eine relative Stärke, "große Sprünge" seien allerdings nicht zu erwarten, so ein Marktteilnehmer. Dagegen sprächen der Zinsanstieg und die weiterhin hohen Ölpreise. Der DAX dürfte bei 13.000 Punkten erst einmal gedeckelt sein, heißt es. Der deutsche Leitindex gewinnt 0,2 Prozent auf 12.996 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent auf 3.566 Punkte zu.

Mit einer andauernden Aufspaltung des europäischen Aktienmarkts rechnet ein weiterer Teilnehmer. Während exportorientierte Titel vom festen Dollar profitieren dürften und Banken von den steigenden Zinsen am langen Ende, dürften Versorger und Immobilien-Aktien unter der Zinswende leiden. "Auch Technologie-Titel und Pharmawerte mit hohem Kapitalbedarf dürften zunehmend vernachlässigt werden, da sich Refinanzierungen verteuern", meint er. Mit der uneinheitlichen Branchen-Entwicklung dürften die großen Indizes in Europa erst einmal seitwärts laufen, prognostiziert der Teilnehmer.

Impulse könnten von den Verbraucherpreisen aus der Eurozone am Vormittag ausgehen; die schon am Morgen bekannt gegebenen Verbraucherpreise aus Deutschland fielen im Rahmen der Erwartung aus. Am Nachmittag stehen dann aus den USA noch Baubeginne und Industrieproduktion auf der Agenda. Auch die wöchentlichen US-Öllagerbestände werden veröffentlicht. Im Blick des Marktes stehen auch weitere Reden führender Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks. In Deutschland stehen zudem etliche Hauptversammlungen auf der Agenda.

Berichtssaison hat ihren Höhepunkt gesehen

Die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt zwar überschritten, dennoch hat am Morgen noch eine Reihe von Unternehmen ihre Zahlen bekannt gegeben. Leicht negativ bewertet ein Marktteilnehmer die Zahlen von Dürr. Umsatz und Gewinn hätten die Erwartungen leicht verfehlt. Der Auftragseingang liege dagegen im Rahmen der Prognosen. Allerdings sei mit dem starken Kursrückgang der vergangenen Monate auch schon einiges Negatives vorweggenommen worden. Für den Kurs geht es um 3,1 Prozent nach oben, womit er die Erholung der vergangenen Tage fortsetzt.

Als "gut in line" bezeichnet ein Marktteilnehmer die Zahlen der Deutschen Euroshop. "Sie liegen überwiegend ganz leicht über dem Konsens", sagt er. Der 2018er Ausblick liege beim Umsatz genau auf Konsens. Der EBIT-Ausblick liege am oberen Rand der Erwartungen, der Ausblick auf den FFO dagegen am unteren Rand, meint er. "Ein großer Kursimpuls lässt sich aus den Zahlen nicht ableiten", sagt der Marktteilnehmer. Die Aktie legt lediglich um 0,1 Prozent zu.

Puma notieren mit einem Plus von 6,0 Prozent auf 442 Euro am "Ausschüttungs-Tag". Ab sofort können die Kering-Aktionäre ihre Stücke zwar verkaufen. Andererseits gibt es auch Nachfrage durch deutsche und europäische Small- und Midcap-Fonds. Zudem macht sich Berenberg für die Aktie stark: Sie sei erstmals seit über zehn Jahren investierbar. Die Berenberg-Analysten sprechen vom Top Pick unter den Sportartikelausrüstern, das Kursziel liegt bei 525 Euro.

Pfandbriefbank-Platzierung drückt - aber längerfristig positiv

Die Platzierung der Aktien der Deutschen Pfandbriefbank durch die Hypo Real Estate drückt die Aktie um 3,5 Prozent ins Minus. Mit vermutlich 13,05 Euro je Stück liege der Preis deutlich unter dem Schlusskurs von 13,50 Euro. "Das könnte Gewinnmitnahmen der neuen Aktionäre auslösen", sagt ein Teilnehmer. Längerfristig könnte die Platzierung allerdings gut für die Verteidigung des MDAX-Platzes sein. Hier galt die Pfandbriefbank zuletzt immer wieder als Wackelkandidat.

Für die Alstom-Aktie geht es um 5,9 Prozent nach oben. Der Umsatz liege gut 4 Prozent über den Erwartungen und der Gewinn etwa 8 Prozent, so ein Teilnehmer. Empfindliche Rückgänge verzeichnete der Konzern allerdings bei den Auftragseingängen, die um 28 Prozent auf 7,18 Milliarden Euro einbrachen. Alstom führte dies unter anderem auf einige Großaufträge im Vorjahreszeitraum zurück.

Im Fokus steht auch die Airbus-Aktie, die 0,3 Prozent verliert. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat illegale Subventionen der EU für den Flugzeugbauer gerügt. Die EU habe gegen die in einem Urteil von 2011 geforderte Einstellung der Subventionen verstoßen, entschied das zuständige Berufungsgremium der WTO am Dienstag. Die Entscheidung, die nicht weiter anfechtbar ist, ist ein wichtiger Sieg für die USA und den Airbus-Rivalen Boeing. Auf Airbus könnten nun milliardenschwere Vergeltungszölle auf US-Exporte zukommen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.566,32 0,06 2,03 1,78 Stoxx-50 3.146,88 0,26 8,23 -0,97 DAX 12.996,34 0,20 26,30 0,61 MDAX 26.617,43 0,18 47,10 1,59 TecDAX 2.774,87 0,09 2,61 9,72 SDAX 12.516,32 0,22 27,26 5,30 FTSE 7.737,32 0,19 14,34 -0,29 CAC 5.562,81 0,17 9,66 4,71 Bund-Future 158,03 0,18 -0,75 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Uhr Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1849 +0,09% 1,1837 1,1864 -1,4% EUR/JPY 130,51 -0,08% 130,51 130,84 -3,5% EUR/CHF 1,1837 -0,12% 1,1833 1,1877 +1,1% EUR/GBP 0,8769 +0,05% 0,8757 1,1385 -1,4% USD/JPY 110,16 -0,16% 110,27 110,28 -2,2% GBP/USD 1,3509 +0,01% 1,3515 1,3506 -0,0% Bitcoin BTC/USD 8.271,21 -3,3% 8.251,57 8.555,17 -39,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,55 0,04 Deutschland 10 Jahre 0,62 0,64 0,19 USA 2 Jahre 2,57 2,58 0,68 USA 10 Jahre 3,06 3,08 0,65 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,01 71,31 -0,4% -0,30 +18,2% Brent/ICE 78,11 78,43 -0,4% -0,32 +19,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,18 1.290,60 +0,4% +5,58 -0,5% Silber (Spot) 16,33 16,27 +0,3% +0,05 -3,6% Platin (Spot) 899,55 896,75 +0,3% +2,80 -3,2% Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,2% +0,01 -8,1% ===

