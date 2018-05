Deutschlands Steuereinnahmen steigen enorm. Doch der Graben zwischen Arm und Reich klafft weiter auseinander. Die Gründe dafür liegen tief. Um sie aufzubrechen, braucht es mehr als ein paar Steuererleichterungen.

Wer im Frühsommer 2018 auf die Bundesrepublik blickt, erkennt zwei Welten. Die erste Welt glänzt mit beeindruckenden Zahlen bei den Steuereinnahmen: Bis 2022 fließen vermutlich etwa 63 Milliarden Euro mehr als erwartet in die Staatskasse. Die Wirtschaft in diesem Land wächst seit Jahren stabil. Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit langem nicht mehr. Selbst ausgeglichene Haushalte erscheinen mittlerweile als Normalität.

In der zweiten Welt regieren Unsicherheit und Angst. Die Hälfte der Bürger empfindet soziale Ungerechtigkeit und Armut als wichtigstes politisches Problem. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sorgen sogar 83 Prozent der Menschen. In diesem Land besitzen die 45 reichsten Haushalte so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und auch der soziale Aufstieg geht kaum voran: Von 100 Arbeiterkindern schaffen es noch immer nur 27 an die Universität.

Den sozialen Graben zwischen den zwei Welten will Finanzminister Scholz nun zuschütten. Helfen sollen dabei die Steuergelder aus der glänzenden ersten Welt. Niedrige und mittlere Einkommen sollen entlastet werden, verkündete Scholz. Was das konkret bedeutet, rechnete der Steuerzahlerbund aus. Vier Euro mehr pro Monat sprängen bei 2000 Euro Bruttogehalt heraus, sechs Euro bei einem Verdienst von 3000 Euro und zehn bis elf Euro bei mehr als 5000 Euro Gehalt.

Für vier Euro gibt es einen halben Liter gezapftes Bier. Für zehn ein Wiener Schnitzel mit Pommes. Der Versuch mit solchen Beträgen etwas gegen die gesellschaftliche Spaltung zu unternehmen ist so wirkungsvoll wie der Einsatz einer Spritzpistole gegen einen Waldbrand. Um den sozialen Graben erfolgreicher zu schließen, ist es wichtig zu verstehen, warum es ihn überhaupt gibt. ...

