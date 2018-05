Wien - In den USA stiegen gestern vor dem Hintergrund guter Einzelhandelsumsätze im April die Renditen deutlich an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die 2-jährige Laufzeit notiere nun auf einem 10-Jahreshoch bei 2,58%, die 10-jährige Laufzeit durchbrach mit 3,07% die wichtige Widerstandsmarke von 3%.

Den vollständigen Artikel lesen ...