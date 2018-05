Rupert Resources Ltd. gab gestern bekannt, dass es die endgültige Genehmigung des TSX-V erhalten hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Northern Aspect Resources Ltd. (NARL) zu erwerben. Die Transaktion wurde ursprünglich am 15. Januar 2018 bekannt gegeben.



Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Aktienzertifikate an die ehemaligen Aktionäre von NARL ausgehändigt. Des Weiteren wurden insgesamt 4.913.466 Stammaktien des Unternehmens im Austausch gegen alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von NARL ausgegeben. Mit sofortigem Abschluss der Transaktion ist Northern Aspect Resources Ltd. nun eine Tochtergesellschaft von Rupert Resources.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de