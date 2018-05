RobecoSAM hat die Umbenennung der RobecoSAM Sustainable Agribusiness Strategie in RobecoSAM Sustainable Food Equities Strategie bekanntgegeben. Der neue Name reflektiere die Fokussierung der Strategie auf Anlagen in Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Nahrungsmittelindustrie, die zum Ausbau eines nachhaltigeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...