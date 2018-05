Linz - Die letzte Aufwärtsbewegung in EUR/USD fand knapp unter 1,2000 ein Ende, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Gestern habe das Währungspaar von 1,1940 bis auf 1,1816 korrigiert. Warum? Zum einen fehle dem Euro die Zinsfantasie, während in den USA die Zinsen weiter anziehen würden.

