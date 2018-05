So. Jetzt aber mal der Reihe nach. Was war da gestern eigentlich los, im TecDAX? Nordex hat Zahlen gebracht, soviel steht fest. Und zwar die für's erste Quartal 2018, in dem ein Umsatzrückgang von 25% verbucht werden muss. Sowie, unter dem Strich, ein Verlust von gut 19 Millionen Euro. Dennoch schoss die Aktie wie eine Rakete nach oben, lag zeitweilig rund 12% im Plus und kratzte damit beinahe schon an der 10-Euro-Marke. 9,95 Euro standen als Tageshoch auf der Anzeigetafel, das ist der höchste Stand seit dem 15. Februar. Denn, und das ist die Erklärung für den Kurssprung, die Aussichten auf künftige Erträge versetzten die Anleger in Verzücken. Beziehungsweise Kauflaune. Höchste Zeit also, sich den Nordex-Chart noch einmal genau anzuschauen: ...

