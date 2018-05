Aktie im Fokus - Drägerwerk Vz.

Hält das bisherige Jahrestief bei der Aktie von Drägerwerk oder rutscht der Kurs weiter nach Süden ab? Diese Frage steht derzeit bei dem TecDAX-Titel im Raum. Das bisherige Jahrestief von 60,10 wurde mit einem gestrigen Schlusskurs von 60,55 Euro fast erreicht.

Fällt der Kurs darunter, dann eröffnet das weiteres Abwärtspotential in Richtung 52 bis 50 Euro. Dreht der Aktienkurs jedoch am Jahrestief wieder nach oben und kann dann auch noch die Marke von 64,00 Euro hinter sich lassen, dann wäre dies ein erstes zaghaftes positives Signal im übergeordneten Abwärtstrend. Für Spannung ist also an den nächsten Handelstagen gesorgt.

flatex-select

Long: DE000MF1GEU3 Morgan Stanley Faktor 2 DRW3

Short: DE000MF1HVB5 Morgan Stanley Faktor 2 DRW3

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/