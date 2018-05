Zürich - Avaloq, eines der weltweit führenden Fintech-Unternehmen, hat einen neuen regionalen Hauptsitz für die Asia-Pazifik-Region bezogen. Mit Eröffnung des neuen, hochmodernen Standorts in den Bugis Junction Towers in Singapur wird Avaloq Asia Pacific weltweit die erste Avaloq Niederlassung, in der Avaloqs Software- und Service-Kompetenz an einem zentralen Standort vereint werden.

Avaloq ist seit 2007 mit einer Niederlassung in der Region Asien-Pazifik präsent. Seither hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen Partner für zahlreiche führende Banken in der Region entwickelt, unter anderem die Bank of Asia, Maybank und China CITIC Bank. Das Wachstumstempo und die signifikanten Geschäftschancen beflügelten die Notwendigkeit neuer Räumlichkeiten und einer Erweiterung der Infrastruktur von Avaloq vor Ort. Während der bestehende Servicestandort im Galaxis East Tower in Singapur erhalten bleibt, werden an dem neuen Standort in den Bugis Junction Towers sowohl die traditionelle Software-Expertise und der Vertrieb als auch die wachsenden Banking Operations Services untergebracht. Auf diese Weise ist die Kontinuität der Geschäftstätigkeit gesichert und ein unterbrechungsfreier Servicebetrieb für die Kundschaft von Avaloq garantiert.

Die neuen, modernen Räumlichkeiten sind ein Aushängeschild für die verschiedenen Geschäftsfelder von Avaloq und spiegeln den schnell wachsenden Bedarf der Kunden an Technologie und Sicherheit in Kombination mit Finanzdienstleistungen wider. Mehr als 100 hoch digitalisierte Arbeitsplätze, Multifunktions- und Kooperationsbereiche sowie Tagungsräume wurden geschaffen. Zusätzlich bestehen Kapazitäten für künftige Erweiterungen.

Alle Räume sind mit modernsten Kommunikations- und Kooperationstechnologien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...