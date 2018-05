Düsseldorf - Die Argentinische Zentralbank hat gestern erfolgreich fällige Schuldpapiere (Lebac) prolongiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei seien Titel im Umfang von 616 Mrd. ARS (Argentinischer Peso) mit Zinssätzen von 40% in der Monatsfrist und 38% für fünf Monate emittiert worden. Hinzu seien neue Papiere im Umfang von 5 Mrd. ARS gekommen. Insgesamt signalisiere die Rückkehr der Nachfrage nach argentinischen Peso-Anleihen erste Stabilisierungstendenzen am Finanzplatz Argentinien. (16.05.2018/alc/a/a)

