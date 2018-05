Rückgang der europäischen Inflation zu erwarten US-Immobilienmarktdaten sollten sich weiter verschlechtern Anleger rechnen mit einem Rückgang der Öl-Lagerbestände

Zusammenfassung:Im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichungen sind für den Mittwoch einige interessante Berichte geplant. Am Morgen erhalten wir den endgültigen VPI aus der Eurozone und am Nachmittag werden die neuen Immobilienmarktdaten aus den USA veröffentlicht. Abgesehen davon werden Ölhändler dem wöchentlichen DoE-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen große Aufmerksamkeit schenken. Außerdem wurde bereits am Morgen (9:00 Uhr) der monatliche Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) zum Ölmarkt veröffentlicht. 11:00 Uhr | Eurozone, Verbraucherpreisindex (April): Die endgültigen Inflationswerte aus der Eurozone für April. Die vorläufige Einschätzung vom 3. Mai enttäuschte die Anleger, da sie die Schätzung von 1,3% im Jahresvergleich verfehlte und nur 1,2% erreichte. Anzumerken ist, dass die Headline später auf 1,3% im Jahresvergleich revidiert ...

