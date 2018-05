Bonn (ots) - Patienten mit schwerer Neurodermitis haben einen hohen Leidensdruck. Die üblichen Behandlungsmethoden mit wirkstoffhaltigen Cremes stoßen bei den Betroffenen meist an ihre Grenzen. Sie brauchen eine Therapie, die von innen wirkt - je spezifischer, desto besser. Dank neuer Erkenntnisse über die entzündlichen Abläufe im Immunsystem haben sich nun Therapieoptionen eröffnet, die Hoffnung machen. Eine aktuelle Broschüre der Deutschen Haut- und Allergiehilfe e.V. informiert.



Neurodermitis ist eine sehr komplexe Erkrankung, für die es bislang keine Möglichkeit der Heilung gibt. Bei etwa der Hälfte der Patienten gehen die Beschwerden über leichte Ekzeme hinaus, acht Prozent leiden an einer sehr schweren Form der Neurodermitis. Das schlechte Hautbild, Entzündungen, eine Verdickung der Haut und der unerträgliche Juckreiz beeinträchtigen die Betroffenen erheblich. Für sie gibt es nun Anlass zur Hoffnung: Eine neue Klasse medizinischer Wirkstoffe greift von innen sehr spezifisch in das Krankheitsgeschehen ein, indem sie die Aktivität entzündungsfördernder Botenstoffe gezielt hemmt. Eines dieser so genannten Biologika zur Behandlung der schweren Neurodermitis ist bereits verfügbar, andere sind in der Entwicklung.



Die Broschüre "Behandlung schwerer Formen der Neurodermitis" stellt anschaulich den Wirkansatz der neuen Medikamentenklasse vor. Sie geht auf die Abläufe in der neurodermitiskranken Haut ein, erläutert Ursachen der Erkrankung und benennt typische Auslöser von Ekzemschüben. Darüber hinaus widmet sich der Ratgeber auch anderen Therapieformen: Von der täglichen Basispflege über wirkstoffhaltige Salben für leichte bis mittelschwere Ekzeme bis hin zu weiteren Möglichkeiten der inneren Behandlung. Ferner werden ergänzende Maßnahmen wie Licht- und Klimatherapien vorgestellt und die Bedeutung von Neurodermitisschulungen betont.



Die Broschüre "Behandlung schwerer Formen der Neurodermitis", die mit finanzieller Unterstützung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH realisiert wurde, kann kostenfrei postalisch oder im Internet angefordert werden: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.dha-schwere-neurodermitis.de.



